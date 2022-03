Столиця України – Київ залишається для РФ ключовою військовою метою, а тому російські загарбники можуть поновити спроби оточити місто.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

У відомстві зазначили, що на північ від Києва зараз тривають запеклі бої.

Водночас війська РФ, які наступали на місто з північного сходу, зупинені.

За інформацією розвідки, попри відсутність прогресу в наступі на Київ, війська РФ можуть поновити спроби оточити місто в найближчі тижні.

