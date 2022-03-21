Столиця України – Київ залишається для РФ ключовою військовою метою, а тому російські загарбники можуть поновити спроби оточити місто.

Такі дані оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

У відомстві зазначили, що на північ від Києва зараз тривають запеклі бої.

Водночас війська РФ, які наступали на місто з північного сходу, зупинені.

– Російські війська, що наступали на місто з північного сходу, зупинилися. Сили, що наступали з Гостомеля на північний захід, були відбиті запеклим опором українців. Основна частина російських військ залишається на відстані понад 25 км від центру міста, – зазначається в повідомленні міністерства.

За інформацією розвідки, попри відсутність прогресу в наступі на Київ, війська РФ можуть поновити спроби оточити місто в найближчі тижні.

– Попри триваючу відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії, і вони, вірогідно, нададуть пріоритет спробам оточити місто протягом найближчих тижнів, – наголосили в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/o31FnBRw3w ???????? #StandWithUkraine pic.twitter.com/reAkTEnHFj — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 21, 2022

Варто зазначити, що війська російських загарбників продовжують зазнавати значних втрат в Україні.

Так, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого ворог втратив близько 15 тис. осіб особового складу, майже 500 танків, понад 1,5 тис. бойових броньованих машин, 240 артилерійських систем, 80 реактивних систем залпового вогню, 97 літаків, 121 гелікоптер та іншу техніку.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії