“Херсонская область снова боролась на улицах всех нас. С украинскими флагами, без оружия, против оккупантов и выстрелов военных машин”. Так Владимир Зеленский прокомментировал митинги украинцев против оккупационных властей, во время своего ночного видеообращения от 21 марта.

Это подвиг, вдохновляющий всех нас! Это Украина, которой горжусь. Украинцы, которым я безмерно благодарен, – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, мир продолжает поддерживать Украину.

Сегодня глава Украины выступил перед парламентом Израиля, а также разговаривал с премьер-министром Британии.

Договорились с Борисом Джонсоном о конкретной поддержке Украины на саммитах Большой семерки и НАТО. Хотя мы и не члены этих организаций, но как минимум один голос у Украины там есть, – заверил он.

В воскресенье, 20 марта, на Херсонщине, в Бердянске и Энергодаре местные жители вышли на мирные митинги против российских агрессоров.