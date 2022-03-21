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Факти / Україна

Подвиг, який надихає. Зеленський подякував українцям, що виходять на мітинги проти окупантів

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Подвиг, який надихає. Зеленський подякував українцям, що виходять на мітинги проти окупантів

“Херсонська область знову боролася на вулицях за всіх нас. З українськими прапорами, без зброї, проти окупантів та пострілів військових машин”. Так Володимир Зеленський прокоментував мітинги українців проти окупаційної влади, під час свого нічного відеозвернення від 21 березня.

Це подвиг, який надихає усіх нас! Це Україна, якою пишаюся. Українці, який я безмірно вдячний, – наголосив президент.

За словами Зеленського, світ продовжує підтримувати Україну.

Сьогодні очільник України виступив перед парламентом Ізраїля, а також мав розмову із прем’єр-міністром Британії.

Домовилися з Борисом Джонсоном про конкретну підтримку України на саммітах Великої сімки і НАТО. Хоч ми й не члени цих організацій, але як мінімум один голос в України там є, – запевнив він.

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У неділю, 20 березня, на Херсонщині, Бердянську та Енергодарі місцеві жителі вийшли на мирні мітинги проти російських агресорів.

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Фото: Офіс президента

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