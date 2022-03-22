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Факти / Україна

Мер Житомира попередив білорусів, що буде, якщо вони прийдуть з війною

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Мер Житомира попередив білорусів, що буде, якщо вони прийдуть з війною

Мер Житомира Сергій Сухомлин звернувся до білорусів і розповів, чому їхнім військовим не варто їхати на війну в Україну.

Про це Сухомлин сказав у прямому ефірі телеканалу Белсат TV.

Міський голова Житомира зазначив, що це “не ваша і не наша війна – це війна Путіна”.

Сергій Сухомлин нагадав, що дві роки тому у Житомирі пройшов Українсько-білоруський форум, після якого місто закупило комунальні автобуси МАЗ та тролейбуси.

– Але, шановні білоруси, якщо ви прийдете сюди з війною, то назад вас повезуть ваші ж автобуси. Єдине, що покаліченими або вбитими, – сказав мер.

Він сподівається, що білоруси – свідома нація. А також додав білоруською: Не бойцеся ведаць і казаць праўду.

8 березня повідомлялося, що внаслідок авіаудару ворожих військ у містечку Малин Житомирської області знищено цілу вулицю – це сім будинків.

Російські військові вбили п’ятьох мирних жителів, серед яких – двоє однорічних малюків.

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