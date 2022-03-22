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Факты / Украина

Мы европейская армия, призывы к издевательствам над пленными РФ недопустимы – Арестович

Юлия Соколова редактор ленты
Мы европейская армия, призывы к издевательствам над пленными РФ недопустимы – Арестович

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал недопустимыми призывы к издевательствам над российскими пленными, а также к уничтожению гражданского населения РФ и Беларуси. Он подчеркнул, что Украина является цивилизованным государством, и таким должна оставаться.

Такое заявление Арестович сделал сегодня на брифинге, обращаясь к украинцам.

– Не нужно дегуманизировать врага. Призывы к издевательствам над пленными, ударам или уничтожению гражданского населения РФ и поддерживающих ее стран, в частности Беларуси, недопустимы. Мы остаемся европейской армией, европейской страной. И мы с вами не варвары. Мы цивилизация, ведущая борьбу с варварами. Остаемся цивилизованными, – отметил Арестович.

Он также проинформировал, что в течение суток не произошло существенных изменений в состоянии, положении и характере действий путинских войск.

По словам Арестовича, Вооруженные силы Украины держат оборону, а кое-где контратакуют врага, нанося ему сокрушительные удары ракетными войсками, артиллерией, авиацией и наземными силами.

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