Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович назвав неприпустимими заклики до знущань над російськими полоненими, а також до знищення цивільного населення РФ та Білорусі. Він наголосив, що Україна є цивілізованою державою, і такою повинна залишатися.

Таку заяву Арестович зробив сьогодні на брифінгу, звертаючись до українців.

– Не треба дегуманізувати ворога. Заклики до знущань над полоненими, ударів або знищення цивільного населення РФ та країн, які її підтримують, зокрема Білорусі, неприпустимі. Ми залишаємось європейською армією, європейською країною. І ми з вами не варвари. Ми цивілізація, яка веде боротьбу з варварами. Залишаємося цивілізованими, – зазначив Арестович.

Він також поінформував, що протягом доби не відбулося суттєвих змін у стані, положенні та характері дій путінських військ.

За словами Арестовича, Збройні сили України тримають оборону, а подекуди контратакують ворога, завдаючи йому нищівних ударів ракетними військами, артилерією, авіацією та наземними силами.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну загальні бойові втрати ворога орієнтовно становлять 15 300 осіб особового складу, понад 500 танків, 1 556 бойових броньованих машин, 252 артилерійські системи, десятки одиниць реактивних систем залпового вогню, засобів ППО, літаків, гелікоптерів, автомобільної техніки.