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Факти / Україна

Окрім Шойгу в Росії зникла низка генералів – Данілов

Ілля Нежигай редактор стрічки
Олексій Данілов

В Росії активно змінюють військове керівництво своїх збройних сил, щоб з новими силами піти у наступ на Україну.

Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, у силових структурах РФ наразі відбувається “з’ясування стосунків” та звинувачення один одного у провалі наступу на Україну.

Секретар Данілов прокоментував відсутність в інформаційному просторі російського міністра оборони Сергія Шойгу.

– На сьогодні там не тільки Шойгу немає, там багато генералів, які вже не виходять на зв’язок. У них уже багато генералів, яких вони поміняли. Вони думають, що з новими силами зможуть зробити наступ, але я можу сказати – їм це не допоможе, – зазначив він.

За його словами, всередині Росії наразі з’ясовують стосунки різні рівні силових структур.

– ФСБ тицяє пальцями, що це військові недопрацювали. Військові кажуть, що це не допрацювали інші структури, – зазначив Олексій Данілов.

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За його словами, наразі російське керівництво намагається залучити Білорусь до вступу у війну проти України, зокрема за допомогою фінансових преференцій у вигляді постачання нафти, газу, кредитів.

– Вони намагаються в будь-який спосіб залучити збройні сили (Республіки Білорусь. – Ред.) до цих речей. Ми думаємо, у білоруського народу вистачить розуміння, що не треба цього робити. Але якщо вони прийдуть на нашу територію, то як більшість рашистів, вони будуть відправлятися в чорних поліетиленових пакетах, – попередив Олексій Данілов.

Секретар РНБО додав, що шансів у наступу з боку Волині у ЗС РФ наразі немає. Більше того, Олексій Данілов заявив, що північний напрямок успішно стримується Збройними силами України. Зараз ворог намагається перегрупуватися, щоб спробувати відновити наступальні дії.

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Раніше, 23 березня, МЗС Білорусі оголосило про закриття генконсульства України у Бресті та висилку українських дипломатів з території республіки. У МЗС України назвали цей крок недружнім та пообіцяли надати відповідну оцінку.

Останніми тижнями спостерігається активне переміщення ЗС Росії та Білорусі військової техніки на кордонах України з білоруської сторони. Зокрема, українська розвідка повідомляє, що Кремль намагається схилити білоруське військове керівництво взяти участь у у війні проти України.

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Фото: УНІАН

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