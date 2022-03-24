В Росії активно змінюють військове керівництво своїх збройних сил, щоб з новими силами піти у наступ на Україну.

Як заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, у силових структурах РФ наразі відбувається “з’ясування стосунків” та звинувачення один одного у провалі наступу на Україну.

Секретар Данілов прокоментував відсутність в інформаційному просторі російського міністра оборони Сергія Шойгу.

– На сьогодні там не тільки Шойгу немає, там багато генералів, які вже не виходять на зв’язок. У них уже багато генералів, яких вони поміняли. Вони думають, що з новими силами зможуть зробити наступ, але я можу сказати – їм це не допоможе, – зазначив він.

За його словами, всередині Росії наразі з’ясовують стосунки різні рівні силових структур.

– ФСБ тицяє пальцями, що це військові недопрацювали. Військові кажуть, що це не допрацювали інші структури, – зазначив Олексій Данілов.

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За його словами, наразі російське керівництво намагається залучити Білорусь до вступу у війну проти України, зокрема за допомогою фінансових преференцій у вигляді постачання нафти, газу, кредитів.

– Вони намагаються в будь-який спосіб залучити збройні сили (Республіки Білорусь. – Ред.) до цих речей. Ми думаємо, у білоруського народу вистачить розуміння, що не треба цього робити. Але якщо вони прийдуть на нашу територію, то як більшість рашистів, вони будуть відправлятися в чорних поліетиленових пакетах, – попередив Олексій Данілов.

Секретар РНБО додав, що шансів у наступу з боку Волині у ЗС РФ наразі немає. Більше того, Олексій Данілов заявив, що північний напрямок успішно стримується Збройними силами України. Зараз ворог намагається перегрупуватися, щоб спробувати відновити наступальні дії.

Раніше, 23 березня, МЗС Білорусі оголосило про закриття генконсульства України у Бресті та висилку українських дипломатів з території республіки. У МЗС України назвали цей крок недружнім та пообіцяли надати відповідну оцінку.

Останніми тижнями спостерігається активне переміщення ЗС Росії та Білорусі військової техніки на кордонах України з білоруської сторони. Зокрема, українська розвідка повідомляє, що Кремль намагається схилити білоруське військове керівництво взяти участь у у війні проти України.