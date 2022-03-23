Министерство иностранных дел Беларуси решило закрыть Генконсульство Украины в городе Брест, а также сократило количество украинских дипломатов в Республике.

Об этом сообщает белорусское издание Белта.

После данного решения МИД Беларуси, на территории страны останется работать пять сотрудников украинских дипломатических ведомств, остальные должны покинуть республику в ближайшее время.

— Этот шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских зарубежных учреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов, — говорится в заявлении представителя МИД РБ Анатолия Глаза.

Он добавил, что Беларусь закрывает генконсульство в городе Бресте, так как отсутствует необходимый персонал для работы в дипмиссии.

— Еще раз подчеркну, что украинцы были и будут оставаться для нас близким народом, — отметил представитель МИД РБ.

При этом Анатолий Глаз добавил, что Беларусь не принимала решений о закрытии своего посольства в Украине.

В украинском МИДе оценили этот шаг с белорусской стороны как недружественный.

— В продолжение вчерашней провокации в СМИ сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинским дипломатам было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов. Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины, — сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он добавил, что Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором в МИДе пообещали сообщить дополнительно.

– После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом. У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси, — сообщил спикер украинского МИД.

Напомним, в последние недели наблюдается активное перемещение российской и белорусской военной техники на границах Украины со стороны Беларуси. Более того, в украинскую разведку поступают сообщения, что российское руководство пытается склонить белорусских военнослужащих к участию в войне против Украины.

Источник: BELTA