Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
121 детей
Ранили Ранили
>167 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина / Политика

Беларусь закрывает генконсульство Украины в Бресте и высылает дипломатов

Илья Нежигай редактор ленты
Україна білорусь

Министерство иностранных дел Беларуси решило закрыть Генконсульство Украины в городе Брест, а также сократило количество украинских дипломатов в Республике.

Об этом сообщает белорусское издание Белта.

После данного решения МИД Беларуси, на территории страны останется работать пять сотрудников украинских дипломатических ведомств, остальные должны покинуть республику в ближайшее время.

— Этот шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских зарубежных учреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов, — говорится в заявлении представителя МИД РБ Анатолия Глаза.

Он добавил, что Беларусь закрывает генконсульство в городе Бресте, так как отсутствует необходимый персонал для работы в дипмиссии.

— Еще раз подчеркну, что украинцы были и будут оставаться для нас близким народом, — отметил представитель МИД РБ.

При этом Анатолий Глаз добавил, что Беларусь не принимала решений о закрытии своего посольства в Украине.

В украинском МИДе оценили этот шаг с белорусской стороны как недружественный.

— В продолжение вчерашней провокации в СМИ сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинским дипломатам было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов. Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины, — сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он добавил, что Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором в МИДе пообещали сообщить дополнительно.

– После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом. У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси, — сообщил спикер украинского МИД.

Напомним, в последние недели наблюдается активное перемещение российской и белорусской военной техники на границах Украины со стороны Беларуси. Более того, в украинскую разведку поступают сообщения, что российское руководство пытается склонить белорусских военнослужащих к участию в войне против Украины.

Источник: BELTA

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка