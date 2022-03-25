Якби країни ЄС застосували превентивні санкції, Росія не пішла б на Україну війною. Якби вчасно заблокували “Північний Потік-2”, РФ б не створила газову кризу. Принаймні був такий шанс. Про це під час свого виступу перед Європарламентом 24 березня заявив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна та Росія – це два різні світи: військові РФ впритул не бачать, що таке гідність, не знають, що таке совість, не розуміють, чому ми так цінуємо свою свободу. Саме це, на думку президента, визначає, кому ж належить бути в Європі.

А тепер ми з вами готуємо членство України у Європейському Союзі. Нарешті ось тут я вас прошу не спізніться, будь ласка. За цей місяць ви порівняли ці світи. І зрозуміли, хто чого вартий, – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що більшість країн Євросоюзу вже – за нас. Проте окремо звернувся до лідерів Франції, Німеччини та Угорщини із закликом підтримати Україну.

Більше – у відео.

Цього ж дня Володимир Зеленський провів зустріч з головою Сейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце, спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чміліте-Нільсен та головою Рійгікогу Естонської Республіки Юрі Ратасом, які прибули до Києва.

Президент подякував за підписання спільної заяви Про невідкладну необхідність модернізації ППО України, а також за підтримку нашої держави з першого дня війни.