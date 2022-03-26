Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження відповідальності за несанкціоноване розповсюдження даних про переміщення чи розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Верховна Рада ухвалила цей документ (№7189) 24 березня. Згідно з даними в картці закону на сайті ВР, він був повернутий з підписом президента 26 березня.

Як зазначається в пояснювальній записці, в умовах повномасштабної російсько-української війни громадяни іноді розповсюджують інформацію про переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також про переміщення та розташування ЗСУ або інших військових формувань. Тим самим громадяни допомагають ворогу.

Підписаний президентом закон доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 114-2.

Запроваджується кримінальна відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації в умовах воєнного або надзвичайного стану про:

• переміщення міжнародної військової допомоги в нашу державу;

• рух або розміщення Збройних сил України чи інших військових формувань України.

Згідно із законом:

• Розповсюдження інформації про направлення міжнародної військової допомоги в Україну буде каратися позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. Йдеться про випадки, якщо Генеральний штаб ЗСУ не розміщував таку інформацію у відкритому доступі та не надавав дозвіл на її оприлюднення.

• За несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення чи розташування ЗСУ або інших військових формувань України передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

• Такі ж дії, вчинені за змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або для інформування ворога, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – будуть каратися позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нещодавно мер Краматорська Олександр Гончаренко жорстко звернувся до тих, хто продовжує поширювати фото та відео, якими може скористатися ворог. Він, зокрема, звинуватив місцевих мешканців в “зливі” інформації про пересування українських бензовозів.