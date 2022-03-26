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Факти / Україна

Зеленський схвалив кримінальну відповідальність за публікацію руху та позицій ЗСУ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження відповідальності за несанкціоноване розповсюдження даних про переміщення чи розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Верховна Рада ухвалила цей документ (№7189) 24 березня. Згідно з даними в картці закону на сайті ВР, він був повернутий з підписом президента 26 березня.

Як зазначається в пояснювальній записці, в умовах повномасштабної російсько-української війни громадяни іноді розповсюджують інформацію про переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також про переміщення та розташування ЗСУ або інших військових формувань. Тим самим громадяни допомагають ворогу.

Підписаний президентом закон доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 114-2.

Запроваджується кримінальна відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації в умовах воєнного або надзвичайного стану про:

• переміщення міжнародної військової допомоги в нашу державу;

• рух або розміщення Збройних сил України чи інших військових формувань України.

Згідно із законом:

• Розповсюдження інформації про направлення міжнародної військової допомоги в Україну буде каратися позбавленням волі на термін від 3 до 5 років. Йдеться про випадки, якщо Генеральний штаб ЗСУ не розміщував таку інформацію у відкритому доступі та не надавав дозвіл на її оприлюднення.

• За несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення чи розташування ЗСУ або інших військових формувань України передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

• Такі ж дії, вчинені за змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або для інформування ворога, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – будуть каратися позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нещодавно мер Краматорська Олександр Гончаренко жорстко звернувся до тих, хто продовжує поширювати фото та відео, якими може скористатися ворог. Він, зокрема, звинуватив місцевих мешканців в “зливі” інформації про пересування українських бензовозів.

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Джерело: Верховна Рада

Фото: Офіс президента

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