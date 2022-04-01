З початку широкомасштабної війни російські війська випустили по території України 1370 ракет.

Про це повідомили у Міноборони України.

Ворожі обстріли знищили 15 українських аеропортів.

Також у міністерстві повідомили, що під час обстрілів і авіанальотів загинуло 148 дітей. Понад 10 мільйонів українців змушені були залишити свої домівки через війну.

▪️1370 ракет ???????? випустила по ????????

▪️ 148 дітей вбили ???????? фашисти під час обстрілів та авіанальотів

▪️понад 10 млн українців покинули свої домівки через війну

▪️рф знищила 15 ???????? аеропортів

Кожен день загарбники вчиняють звірства.

Не пробачимо путінських злочинців! pic.twitter.com/Rlg3T0Y1Q8 — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 31, 2022

Раніше в Управлінні з прав людини ООН повідомили, що РФ з моменту незаконного вторгнення в Україну 24 лютого не менше двох десятків разів застосовувала касетні боєприпаси у населених пунктах. Така зброя заборонена Дублінською конвенцією про касетні боєприпаси 2008 року. Проте Росія цю конвенцію не підписувала.

Нагадаємо, 7 березня російські окупанти обстріляли аеропорт Вінниці. Загинуло 10 людей – шестеро цивільних та четверо військових.

15 березня російські війська завдали ракетних ударів по міжнародному аеропорту в Дніпрі.

18 березня російські військові завдали удару по території в районі Львівського аеропорту.