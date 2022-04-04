Російські загарбники зосереджують свої основні зусилля на захопленні Харкова та оточенні угруповання українських військ на Донбасі.

Про це розповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

– Триває широкомасштабна збройна агресія РФ проти нашої держави. Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання ООС (Операції Об’єднаних сил, – Ред.) та заволодіти містом Харків, – наголосив Мотузяник.

Він уточнив, що ворог продовжує блокувати Харків, обстрілює місто з артилерії. Водночас російські загарбники перегруповують війська, посилюють протиповітряне прикриття важливих для них об’єктів Бєлгорода та районів зосередження військ на Харківському напрямку. Ворог також намагається відновити міст через річку Сіверський Донець поблизу Ізюма.

На Донецькому напрямку основні зусилля військ РФ зосереджені в районі міст Рубіжне і Попасна. Ворог готується до наступу на Сєвєродонецьк та намагатиметься отримати повний контроль над містом Маріуполь, яке постійно обстрілює.

За словами Мотузяника, РФ продовжує використовувати високоточне озброєння, щоб знищувати об`єкти критичної інфраструктури на території України. Паралельно ворог формує та переміщує додаткові підрозділи для участі у боях в Україні.

– Противник посилює угруповання військ Західного та Південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів свого мобілізаційного резерву, – розповів Мотузяник.

На окремих напрямках на півдні України війська РФ проводять перегрупування, та намагаються покращити тактичне положення своїх сил.

Ворог пробує налагодити маршрути логістичного забезпечення своїх підрозділів, створює запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. А медичні установи Росія готує для прийому великої кількості поранених.

Днями президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців поінформував, що РФ планує захопити Південь України та Донбас. Українська армія посилює оборону на цих напрямках.

Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що ворог протягом найближчої доби може розпочати наступ у напрямку на Сєвєродонецьк (Луганська область) та Велику Новосілку (Донецька область).

Джерело: Ukraine Media Centre Kyiv

Фото: Генеральний штаб ЗСУ