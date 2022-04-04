Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 апреля, во время посещения деоккупированной Бучи прокомментировал переговорный процесс с Российской Федерацией.

– Чем дольше будет РФ затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для них, и в принципе для этой ситуации, для этой войны. Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска деоккупируют те или иные территории, вы видите что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они тут натворили, – отметил президент.

Он добавил, что на Киевщине ежедневно находят убитых людей, которых подвергали пыткам.

– Находятся люди в бочках, в погребах, задушенные, замученные… Поэтому я считаю, что им (РФ, – Ред.) нужно, если есть чем думать, то думать быстрее, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, глава переговорной группы с РФ Давид Арахамия высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может провести личные переговоры с лидером России Владимиром Путиным в ближайшее время в Турции – речь шла о Стамбуле или Анкаре.

Президент Зеленский в конце марта обсуждал ход украинско-российских переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После этого, 1 апреля, Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным выразил надежду на достижение мира в результате переговоров Украины и России. Он озвучил предложение стать посредником для личной встречи Зеленского с Путиным в Турции.

Затем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна рассматривает письменные предложения Украины и нарабатывает контакты.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что начались переговоры с РФ, следующий раунд которых был ранее анонсирован на 1 апреля.