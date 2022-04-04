Зеленський у Бучі закликав РФ “думати швидше” щодо переговорного процесу

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 квітня, під час відвідин деокупованої Бучі прокоментував переговорний процес із Російською Федерацією.

– Чим довше РФ затягуватиме процес зустрічі, тим гірше буде і для них, і в принципі для цієї ситуації, для цієї війни. Тому що з кожним днем, коли заходять наші війська, деокупують ті чи інші території, ви бачите, що відбувається. Дуже складно розмовляти, коли ти бачиш, що вони тут наробили, – наголосив президент.

Він додав, що на Київщині щодня знаходять убитих людей, яких катували.

– Знаходяться люди у бочках, у льохах, задушені, закатовані… Тому я вважаю, що їм (РФ. – Ред.) потрібно, якщо є чим думати, то думати швидше, – попередив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, глава переговорної групи з РФ Давид Арахамія висловив думку, що президент України Володимир Зеленський може провести особисті переговори з лідером Росії Володимиром Путіним найближчим часом у Туреччині – йшлося про Стамбул або Анкару.

Президент Зеленський наприкінці березня обговорював перебіг українсько-російських переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Після цього, 1 квітня, Ердоган у телефонній розмові з Путіним висловив надію на досягнення миру внаслідок переговорів України та Росії. Він запропонував стати посередником для особистої зустрічі Зеленського із Путіним у Туреччині.

Потім міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна розглядає письмові пропозиції України та напрацьовує контакти.

Тим часом радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що розпочалися переговори з РФ, наступний раунд яких був раніше анонсований на 1 квітня.