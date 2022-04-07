Президент Польщі Анджей Дуда погоджується зі словами українського лідера Володимира Зеленського, що повномасштабне вторгнення та подальші дії Росії можна розцінювати як геноцид українців.

Про це польський президент повідомив в інтерв’ю американським журналістам.

Ведуча запитала Анджея Дуду, чи погоджується він зі словами президента Зеленського, що дії РФ, які світ побачив після звільнення частини Київської області, є геноцидом. Президент Польщі відповів: “звичайно, це важко заперечувати”.

– Це злочин, який відповідає ознакам геноциду, особливо якщо подивитися на контекст різних розмов, що ведуться, – сказав Анджей Дуда.

Президент Польщі заявив, що російська пропаганда поширює мету Москви щодо “денацифікації” України, що демонструє наміри Кремля знайти хибний привід “для того, щоби влаштувати бійню”.

– Той факт, що вбивають мирних жителів України, найкраще показує, якою є мета (російського, – Ред.) вторгнення. Мета цього вторгнення – просто знищити українську націю, – сказав він.

Анджей Дуда додав, що Заходу необхідно завершити діалог з Володимиром Путіним.

– Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу… Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає цих умов, нам не буде про що говорити,- сказав президент Дуда.

Президент Польщі також заявив, що країнам Заходу необхідно посилити санкційний тиск на Росію.

– Але це дуже складне завдання. Найкраще було б заблокувати Росію від продажу її сировини: газу, але в першу чергу – від нафти,- сказав він.

Нагадаємо, після наслідків російського вторгнення на території вже звільненої Київської області, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також однозначно заявив, що дії Росії в Україні є геноцидом.

Він звернувся до канцлера Німеччини та президента Франції, щоб вони сприяли посиленню тиску на Росію та особисто президента Путіна.