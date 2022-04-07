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Факти / Україна

Дуда погодився із Зеленським, що дії Росії в Україні є геноцидом

Ілля Нежигай редактор стрічки
Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда погоджується зі словами українського лідера Володимира Зеленського, що повномасштабне вторгнення та подальші дії Росії можна розцінювати як геноцид українців.

Про це польський президент повідомив в інтерв’ю американським журналістам.

Ведуча запитала Анджея Дуду, чи погоджується він зі словами президента Зеленського, що дії РФ, які світ побачив після звільнення частини Київської області, є геноцидом. Президент Польщі відповів: “звичайно, це важко заперечувати”.

– Це злочин, який відповідає ознакам геноциду, особливо якщо подивитися на контекст різних розмов, що ведуться, – сказав Анджей Дуда.

Президент Польщі заявив, що російська пропаганда поширює мету Москви щодо “денацифікації” України, що демонструє наміри Кремля знайти хибний привід “для того, щоби влаштувати бійню”.

– Той факт, що вбивають мирних жителів України, найкраще показує, якою є мета (російського, – Ред.) вторгнення. Мета цього вторгнення – просто знищити українську націю, – сказав він.

Анджей Дуда додав, що Заходу необхідно завершити діалог з Володимиром Путіним.

– Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу… Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає цих умов, нам не буде про що говорити,- сказав президент Дуда.

Президент Польщі також заявив, що країнам Заходу необхідно посилити санкційний тиск на Росію.

– Але це дуже складне завдання. Найкраще було б заблокувати Росію від продажу її сировини: газу, але в першу чергу – від нафти,- сказав він.

Нагадаємо, після наслідків російського вторгнення на території вже звільненої Київської області, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також однозначно заявив, що дії Росії в Україні є геноцидом.

Він звернувся до канцлера Німеччини та президента Франції, щоб вони сприяли посиленню тиску на Росію та особисто президента Путіна.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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