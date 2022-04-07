Действия российского флота создают угрозы для всех стран Черноморского региона.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на совместной видеоконференции со своими коллегами из Болгарии, Турции, Грузии, Румынии и Польши.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности в Черноморском регионе и гуманитарным вызовам, которые вызвало нападение России на Украину.

Алексей Резников поблагодарил турецкого коллегу Хулуса Акара за организацию встречи и последовательное непризнание оккупации Крыма со стороны Российской Федерации начиная с 2014 года.

— Нападение России уже вызвало масштабный гуманитарный кризис и создало прямые угрозы безопасности для всех стран Черноморского бассейна. Нарушена безопасность международного судоходства. Россия создает провокации против гражданских судов. Несколько из них заблокированы в украинских портах и ​​уже подверглись российским атакам, есть жертвы. Российский флот бросает в море захваченные в Севастополе мины, принадлежавшие ВМС Украины до 2014 года. Де-факто – это попытка совершения террористических актов против гражданских судов, – сообщил Алексей Резников.

Украинский министр обороны проинформировал участников встречи о ситуации на фронте, сделав акцент на Мариуполе, где российские войска повлекли за собой гуманитарную катастрофу.

– Отмечу, что все коллеги знали об актах геноцида, которые российские оккупанты устроили в Буче и других пригородах Киева. Такой диалог важен для обеспечения всесторонней поддержки Украины и приближения нашей победы, – сказал министр Резников.

Отметим, что встреча в подобном формате, когда к обсуждению региональных проблем с четырьмя странами НАТО привлечены партнеры из Украины и Грузии, проходила впервые.

В Минобороны сообщили, что во время виртуальной встречи стороны также обсудили обеспечение эвакуации мирных граждан из зон боевых действий, обеспечение безопасности международного судоходства, возможные меры по прекращению огня и сохранению мира.

При этом все иностранные партнеры выразили безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее российские захватчики во время очередного обстрела Мариуполя попали в гражданское судно, которое находилось в порту города и уходило под доминиканским флагом.