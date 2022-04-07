Дії російського флоту створюють загрози для усіх країн Чорноморського регіону.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час спільної відеоконференції зі своїми колегами з Болгарії, Туреччини, Грузії, Румунії та Польщі.

Особливу увагу було приділено безпековим питанням у Чорноморському регіоні та гуманітарним викликам, які спричинив напад Росії на Україну.

Олексій Резніков подякував турецькому колезі Хулусі Акару за організацію зустрічі та послідовне невизнання окупації Криму з боку Російської Федерації починаючи з 2014 року.

– Напад Росії вже спричинив масштабну гуманітарну кризу і створив прямі безпекові загрози для усіх країн Чорноморського басейну. Порушено безпеку міжнародного судноплавства. Росія створює провокації проти цивільних суден. Декілька з них заблоковані в українських портах і вже зазнали російських атак, є жертви. Російський флот кидає в море захоплені у Севастополі міни, які належали ВМС України до 2014 року. Де-факто – це спроба здійснення терористичних актів проти цивільних суден, – повідомив Олексій Резніков.

Український міністр оборони поінформував учасників зустрічі про ситуацію на фронті, зробивши акцент на Маріуполі, де російські війська спричинити гуманітарну катастрофу.

– Відзначу, що усі колеги знали про акти геноциду, які російські окупанти влаштували у Бучі та інших передмістях Києва. Такий діалог є важливим для забезпечення всебічної підтримки України і наближення нашої перемоги, – сказав міністр Резніков.

Зазначимо, що зустріч у подібному форматі, коли до обговорення регіональних проблем з чотирма країнами НАТО залучено партнерів з України та Грузії, проходила вперше.

В Міноборони повідомили, що під час віртуальної зустрічі сторони також обговорили забезпечення евакуації мирних громадян з зон бойових дій, забезпечення безпеки міжнародного судноплавства, можливі заходи щодо припинення вогню та збереження миру.

При цьому усі іноземні партнери висловили беззаперечну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Нагадаємо, раніше російські загарбники під час чергового обстрілу Маріуполя влучили у цивільне судно, яке перебувало в порту міста та йшло під домініканським прапором.