Министр обороны Алексей Резников рассказал, какое именно вооружение является самым необходимым для Украины в условиях войны с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По словам Резникова, из-за того, что враг понес и продолжает нести потери, Россия решила изменить тактику. Теперь оккупанты больше применяют авиацию, используют системы РСЗО и дальнобойную артиллерию.

Враг обстреливает украинские города с территории самой России, Беларуси, а также акваторий Черного и Азовского морей. В таких условиях война переходит в фазу соревнования ресурсов, которые в России почти бесконечны, по сравнению с Украиной, отмечает министр обороны.

Поэтому Вооруженным силам Украины нужна иная помощь, нежели та, которую получали раньше.

Первое, в чем нуждаются ВСУ, — это системы противовоздушной обороны и боевые самолеты. Также необходимо дальнобойное оружие.

— Речь идет о Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗО и тяжелой артиллерии. Это позволит держать врага на расстоянии, не подпуская его к нашим городам, – сказал Резников.

Для прорыва обороны оккупантов наша армия нуждается в танках и бронетехнике. А для уничтожения вражеского флота и разблокировки портов в Черном море нужны противокорабельные ракеты.

Еще Украина нуждается в разведывательных и ударных беспилотниках.

– Раньше мы делали акцент на получении оружия советских образцов. Это логическое решение, ведь оружие может сразу идти в бой, мы умеем его использовать. Оно быстро усилит оборону в критический период. Но нужного нам советского оружия немного. Часто оно находится в ненадлежащем состоянии, поскольку изготовлено ​​30-40 лет назад. Для него недостаточно боеприпасов, – говорит Алексей Резников.

По его словам, Украине можно быстро получить оружие, которое используют страны НАТО. А еще украинские военные очень быстро овладевают новым оружием.