Міністр оборони Олексій Резніков розповів, яке саме озброєння є найнеобхіднішим для України в умовах війни з РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

За словами Резнікова, через те, що ворог поніс і продовжує зазнавати втрат, Росія вирішила змінити тактику. Тепер окупанти більше застосовують авіацію, використовують системи РСЗО і далекобійну артилерію.

Ворог обстрілює українські міста з території самої Росії, Білорусі, а також акваторій Чорного та Азовського морів. За таких умов війна переходить у фазу змагання ресурсів, які у Росії майже нескінченні, порівняно з Україною, наголошує міністр оборони.

Тому Збройним силам України потрібна інша допомога, ніж яку отримували раніше.

Найперше, чого потребують ЗСУ, – це системи протиповітряної оборони та бойові літаки. Також потрібна далекобійна зброя.

– Йдеться про Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗО та важку артилерію. Це дасть змогу тримати ворога на відстані, не підпускаючи його до наших міст, – сказав Резніков.

Для прориву оборони окупантів наша армія потребує танків та бронетехніки. А для знищення ворожого флоту та розблокування портів у Чорному морі потрібні протикорабельні ракети.

Ще Україна потребує розвідувальних та ударних безпілотників.

– Раніше ми робили акцент на отриманні зброї радянських зразків. Це логічне рішення, адже ця зброя може одразу йти у бій, ми вміємо її використовувати. Вона швидко посилить оборону в критичний період. Але потрібної нам радянської зброї небагато. Часто вона у неналежному стані, адже виготовлена 30-40 років тому. Для неї недостатньо боєприпасів, – говорить Олексій Резніков.

За його словами, Україні якнайшвидше треба отримати зброю, яку використовують країни НАТО. А ще українські військові дуже швидко опановують нову зброю.