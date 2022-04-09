Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал свой визит в Киев проявлением “непреклонной поддержки народа Украины”.

Кроме того, глава правительства заявил, что Великобритания готовит новый пакет финансовой и военной помощи.

– Сегодня я встретил своего друга президента Зеленского в Киеве в знак нашей непреклонной поддержки народа Украины. Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, который свидетельствует о нашей преданности в борьбе его страны против варварской России, – написал он.

Напомним, что Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев в субботу, 9 апреля. Он провел переговоры тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце марта Джонсон в разговоре с Зеленским предложил полную поддержку Украины перед агрессией России, включая гуманитарную и оборонную.

Он заверил, что Великобритания будет поддерживать и усугублять экономическое давление на режим Путина.