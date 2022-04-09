Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав свій візит до Києва проявом “непохитної підтримки народу України”.

Крім цього, глава уряду заявив, що Велика Британія готує новий пакет фінансової та військової допомоги.

– Сьогодні я зустрів свого друга президента Зеленського у Києві в знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості у боротьбі його країни проти варварської Росії, – написав він.

Нагадаємо, що Борис Джонсон прибув з візитом до Києва у суботу, 9 квітня. Він провів перемовини тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським.

Наприкінці березня Джонсон у розмові із Зеленським запропонував повну підтримку України перед агресією Росії, зокрема гуманітарну та оборонну.

Він запевнив, що Велика Британія підтримуватиме і посилюватиме економічний тиск на режим Путіна.