Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Борис Джонсон анонсував новий пакет фінансової та військової допомоги Україні

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Борис Джонсон і Володимир Зеленський

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав свій візит до Києва проявом “непохитної підтримки народу України”.

Крім цього, глава уряду заявив, що Велика Британія готує новий пакет фінансової та військової допомоги.

– Сьогодні я зустрів свого друга президента Зеленського у Києві в знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості у боротьбі його країни проти варварської Росії, – написав він.

Борис Джонсон

Нагадаємо, що Борис Джонсон прибув з візитом до Києва у суботу, 9 квітня. Він провів перемовини тет-а-тет з президентом України Володимиром Зеленським.

Наприкінці березня Джонсон у розмові із Зеленським запропонував повну підтримку України перед агресією Росії, зокрема гуманітарну та оборонну.

Він запевнив, що Велика Британія підтримуватиме і посилюватиме економічний тиск на режим Путіна.

Читайте
Ви маєте знати правду: Борис Джонсон звернувся до росіян

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка