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Факты / Украина

Россию ждет нефтяное эмбарго, мы этого достигнем — Ермак

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Андрій Єрмак

Украина вместе с западными партнерами продолжает экономически уничтожать Россию, ее цель – нефтяное эмбарго для РФ.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, именно нефтяное эмбарго позволит обрушить российскую экономику.

— РФ ждет нефтяное эмбарго – это наша цель, и мы ее достигнем. Ведь именно эмбарго позволит нам обрушить российскую экономику, лишив ее важных ресурсов для продолжения убийств наших мирных жителей в этой войне современной цивилизации со средневековьем, – объяснил он.

Также Андрей Ермак добавил, что высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже намекнул, что давление на Россию следует усиливать в энергетическом секторе, в том числе в нефтяном.

8 апреля Европейский Союз принял новые санкции против России. Среди прочего, они предусматривают эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей с августа 2022 года.

7 апреля Конгресс США принял законопроект о запрете импорта нефти и газа из России.

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Фото: Офис президента

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