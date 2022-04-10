На Росію чекає нафтове ембарго, ми цього досягнемо – Єрмак

Україна разом із західними партнерами продовжує економічно знищувати Росію, її мета – нафтове ембарго для РФ.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, саме нафтове ембарго дозволить обвалити російську економіку.

– На РФ чекає нафтове ембарго – це наша мета і ми її досягнемо. Бо саме ембарго дозволить нам обвалити російську економіку, позбавивши її важливих ресурсів для продовження вбивств наших мирних жителів у цій війні сучасної цивілізації із середньовіччям, – пояснив він.

Також Андрій Єрмак додав, що високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вже натякнув, що тиск на Росію потрібно посилювати в енергетичному секторі, зокрема в нафтовому.

8 квітня Європейський Союз ухвалив нові санкції проти Росії. Серед іншого, вони передбачають ембарго на імпорт із Росії вугілля та інших твердих копалин енергоносіїв із серпня 2022 року.

7 квітян Конгрес США ухвалив законопроєкт про заборону імпорту нафти і газу з Росії.