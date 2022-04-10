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Факты / Украина

Оборвалась связь 3 марта: в Бородянке нашли тело пропавшего мужчины

Татьяна Забожко редактор ленты
Тіло чоловіка в Бородянці

Под завалами жилого дома в Бородянке Киевской области обнаружили тело Виталия Смищука, который вместе с семьей перестал выходить на связь родных еще 3 марта.

Тело мужчины сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разыскали 9 апреля.

Виталия и Татьяну Смищук и их дочь Еву родные искали в соцсетях еще с начала марта.

Напомним, что Бородянка была освобождена от российских захватчиков 1 апреля, а уже 3 апреля службы получили доступ к поселку городского типа.

Уже на следующий день генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что именно в Бородянке самая сложная ситуация среди населенных пунктов Киевской области с человеческими жертвами от российских оккупантов.

Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Оборвалась связь 3 марта: в Бородянке нашли тело пропавшего мужчины / 4 фотографии

Захватчики стреляли по городку неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, Ураганами и Смерчами.

8 апреля под завалами домов обнаружили тела 26 погибших жителей. Сколько людей стали жертвами оккупантов в Бородянке, пока невозможно установить.

10 апреля начались 46-е сутки полномасштабной войны в Украине.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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