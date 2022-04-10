Обірвався зв’язок 3 березня: у Бородянці знайшли тіло зниклого чоловіка

Під завалами житлового будинку в Бородянці Київської області знайшли тіло Віталія Сміщука, який разом із сім’єю перестав виходити на зв’язок рідних ще 3 березня.
Тіло чоловіка працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій розшукали 9 квітня.
Віталія та Тетяну Сміщук та їхню донечку Єву рідні шукали в соцмережах ще з початку березня.
Нагадаємо, що Бородянку звільнили від російських загарбників 1 квітня, а вже 3 квітня служби отримали доступ до селища міського типу.
Уже наступного дня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що саме в Бородянці найгірша ситуація серед населених пунктів Київської області з людськими жертвами від російських окупантів.
Загарбники стріляли по містечку некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, Ураганами і Смерчами.
8 квітня під завалами будинків знайшли тіла 26 загиблих жителів. Скільки людей стали жертвами окупантів у Бородянці, поки не можливо встановити.
10 квітня почалася 46-та доба повномасштабної війни в Україні.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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