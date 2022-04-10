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Факти / Україна

Обірвався зв’язок 3 березня: у Бородянці знайшли тіло зниклого чоловіка

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Тіло чоловіка в Бородянці

Під завалами житлового будинку в Бородянці Київської області знайшли тіло Віталія Сміщука, який разом із сім’єю перестав виходити на зв’язок рідних ще 3 березня.

Тіло чоловіка працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій розшукали 9 квітня.

Віталія та Тетяну Сміщук та їхню донечку Єву рідні шукали в соцмережах ще з початку березня.

Нагадаємо, що Бородянку звільнили від російських загарбників 1 квітня, а вже 3 квітня служби отримали доступ до селища міського типу.

Уже наступного дня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що саме в Бородянці найгірша ситуація серед населених пунктів Київської області з людськими жертвами від російських окупантів.

Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Тіло чоловіка в Бородянці
Обірвався зв’язок 3 березня: у Бородянці знайшли тіло зниклого чоловіка / 4 фотографии

Загарбники стріляли по містечку некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, Ураганами і Смерчами.

8 квітня під завалами будинків знайшли тіла 26 загиблих жителів. Скільки людей стали жертвами окупантів у Бородянці, поки не можливо встановити.

10 квітня почалася 46-та доба повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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