Российские войска своими постоянными обстрелами разрушили город Мариуполь (Донецкая область). Там уже десятки тысяч погибших.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Южной Кореи.

Он отметил, что в Мариуполе сейчас наихудшая ситуация среди населенных пунктов Украины, страдающих от полномасштабной агрессии РФ. Президент проинформировал, что город сейчас заблокирован войсками РФ и туда невозможно доставить еду и воду для мирных жителей.

– Наихудшая ситуация в Мариуполе, в нашем южном портовом городе, который заблокирован российскими войсками с 1 марта. Это был полумиллионный город. Оккупанты заблокировали его и не разрешали даже завозить туда еду и воду. Пытались захватить его самым жестоким способом – просто уничтожить все, что есть в городе. Мариуполь разрушен, там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию, они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтожен, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он напомнил, что подобное можно было увидеть в XX веке.

Зеленский также сообщил, что войска РФ пытались стереть с лица земли уже десятки украинских населенных пунктов ракетными и авиационными ударами, из артиллерии и минометов.

– Они целенаправленно разрушают жилые кварталы и целые города. Из артиллерии, из минометов, танков. Не один город, не два и не три. Это уже десятки городов, которые российские военные пытались просто стереть с лица земли. Черные руины вместо многоэтажек, груды камней и бетонных обломков вместо того, что было обычными мирными городами. Количество погибших мы до сих пор не можем установить, – заявил президент.

Он уточнил, что во всех регионах Украины, куда достигали российские снаряды и бомбы, продолжается разбор завалов.

Кроме того, Зеленский проинформировал, что на части территории Украины до сих пор продолжаются боевые действия, и РФ готовит новое наступление, надеясь сломить национальное сопротивление украинцев.

– Оккупанты сконцентрировали десятки тысяч солдат и колоссальное количество техники, чтобы попытаться нанести новые удары, — отметил президент.

В ходе обращения президента Украины членам парламента Южной Кореи было продемонстрировано видео из заблокированного Мариуполя. Это материал, снятый журналистом, выдержавшим недели российской блокады города.

На видео показаны кадры российских бомбардировок Мариуполя, убийств мирных жителей, в том числе детей.

Как отметил Владимир Зеленский, Украина именно поэтому просит помощи, чтобы остановить РФ.

– Чтобы города Украины и других государств никогда больше не видели такого зла. Чтобы к ним больше никогда не могла прийти Россия, – заявил президент.