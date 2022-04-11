Російські війська своїми постійними обстрілами зруйнували місто Маріуполь (Донецька область). Там уже десятки тисяч загиблих.

Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Південної Кореї.

Він зазначив, що в Маріуполі зараз найгірша ситуація серед населених пунктів України, які страждають від повномасштабної агресії РФ. Президент поінформував, що місто зараз заблоковане військами РФ, і туди неможливо доставити їжу та воду для мирних жителів.

– Найгірша ситуація в Маріуполі, у нашому південному портовому місті, яке заблоковане російськими військами з 1 березня. Це було півмільйонне місто. Окупанти заблокували його і не дозволяли навіть завозити туди їжу і воду. Намагалися захопити його найжорстокішим способом – просто знищити усе, що є в місті. Маріуполь зруйновано, там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію, вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищений, – наголосив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що подібне можна було побачити у XX столітті.

Зеленський також поінформував, що війська РФ намагалися стерти з лиця землі вже десятки українських населених пунктів ракетними та авіаційними ударами, з артилерії та мінометів.

– Вони цілеспрямовано руйнують житлові квартали і цілі міста. З артилерії, з мінометів, танків. Не одне місто, не два й не три. Це вже десятки міст, які російські військові намагалися просто стерти з лиця землі. Чорні руїни замість багатоповерхівок, груди каміння та бетонних уламків замість того, що було звичайними мирними містами. Кількість загиблих ми досі не можемо встановити, – заявив президент.

Він уточнив, що в усіх регіонах України, куди досягали російські снаряди та бомби, досі триває розбір завалів.

Крім того, Зеленський поінформував, що на частині території України досі продовжуються бойові дії, і РФ готує новий наступ, сподіваючись зламати національний опір українців.

– Окупанти сконцентрували десятки тисяч солдатів та колосальну кількість техніки, щоб спробувати нанести нові удари, – зазначив президент.

Під час звернення президента України членам парламенту Південної Кореї було продемонстроване відео із заблокованого Маріуполя. Це матеріал, знятий журналістом, який витримав тижні російської блокади міста.

На відео показані кадри російських бомбардувань Маріуполя, вбивств мирних жителів, зокрема дітей.

Як наголосив Володимир Зеленський, Україна саме тому просить про допомогу, щоб зупинити РФ.

– Щоб міста України та інших держав більше ніколи не бачили такого зла. Щоб до них більше ніколи не могла прийти Росія, – заявив президент.