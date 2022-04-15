На Херсонщині в районі селища Пасад-Покровське відбувся обмін полоненими – додому повернули п’ятьох наших воїнів, а окупантам віддали їхніх чотирьох військових.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь”.

У командуванні наголосили, що за вчорашню добу на південних рубежах нашої оборони було знищено 39 окупантів та чотири одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА.

На Миколаївщині та Херсонщині російська армія продовжує мародерити, грабувати місцеве населення. А після того орки починають гатити по населеному пункту артилерійським вогнем, видаючи це за атаку Збройних сил України. Це робиться для дискредитації українського війська.

На Одещині правоохоронним органам вдалося викрити потужне злочинне угруповання, яке тримало контакт із ворогом.

– Злочинці проводили дестабілізаційну діяльність серед населення, намагалися проникнути до територіальної оборони і збирали дані про представників силових структур. Всі члени угруповання затримані, – наголосили у командуванні “Південь”.

На Сумщині з російського полону звільнили подружжя. Чоловіка та жінку окупанти викрали на початку квітня.

9 квітня з російського полону повернулися 26 українців.