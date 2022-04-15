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Факты / Украина

В ЕС думают над поэтапным нефтяным эмбарго для РФ — Ермак

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В ЕС думают над поэтапным нефтяным эмбарго для РФ — Ермак

Нефтяное эмбарго для России приближается. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, ссылаясь на западные СМИ.

В частности, The New York Times пишет, что в Европейском Союзе могут ввести эмбарго на закупку российской нефти. Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что переговоры об этом начнутся после второго тура президентских выборов во Франции – 24 апреля.

— Логично, хотя и медленно. Мы с нашими союзниками работаем над вопросом эмбарго. Сейчас в ЕС нацелены на поэтапные ограничения закупок нефти, а мы пытаемся сделать их наиболее жесткими, — сообщил Ермак.

Ранее Андрей Ермак уже говорил, что Украина вместе с западными партнерами продолжает экономически уничтожать Россию. По его мнению, именно нефтяное эмбарго позволит обрушить российскую экономику.

8 апреля Европейский Союз принял новые санкции против России. Среди прочего, они предусматривают эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых с августа 2022 года.

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Фото: Depositphotos

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