У ЄС думають над поетапним нафтовим ембарго для РФ – Єрмак

Нафтове ембарго для Росії наближається. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, посилаючись на західні ЗМІ.

Зокрема, The New York Times пише, що в Європейському Союзі можуть ввести ембарго на закупівлю російської нафти. Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що переговори про це почнуться після другого туру президентських виборів у Франції – 24 квітня.

– Логічно, хоч і повільно. Ми з нашими союзниками працюємо над питанням ембарго. Наразі в ЄС націлені на поетапні обмеження закупівель нафти, а ми намагаємося зробити їх найбільш жорсткими, – повідомив Єрмак.

Раніше Андрій Єрмак вже говорив, що Україна разом із західними партнерами продовжує економічно знищувати Росію. На його думку, саме нафтове ембарго дозволить обвалити російську економіку.

8 квітня Європейський Союз ухвалив нові санкції проти Росії. Серед іншого, вони передбачають ембарго на імпорт із Росії вугілля та інших твердих копалин із серпня 2022 року.