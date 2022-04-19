Российские корабли отошли от украинского берега почти на 200 км — ОК Юг
В Черном море российские ракетные и десантные корабли отошли почти на 200 км от украинских берегов. Однако оккупанты продолжают блокировать судоходство, а угроза ракетных ударов сохраняется.
Об этом сообщило Оперативное командование Юг.
— В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка из ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от украинских берегов. Но блокирование судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются, — отметили в командовании.
Кроме того, в Николаевской области актуальными остаются угрозы ракетных и артиллерийских ударов. Сложная ситуация с водоснабжением решается органами местной власти и при гуманитарной поддержке соседних областей.
В Херсонской области враг продолжает психологическое давление и пропаганду среди гражданского населения, а на занятом рубеже обороняется и пытается наносить артиллерийско-минометные удары по нашим позициям и населенным пунктам с мирными населением.
Напомним, по данным Оперативного командования Юг, на южном направлении ВСУ уничтожили 28 российских солдат и пять единиц техники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.
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Источник: ОК Юг