Апрель, 19 в 6:59

В Черном море российские ракетные и десантные корабли отошли почти на 200 км от украинских берегов. Однако оккупанты продолжают блокировать судоходство, а угроза ракетных ударов сохраняется.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

— В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка из ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от украинских берегов. Но блокирование судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются, — отметили в командовании.

Кроме того, в Николаевской области актуальными остаются угрозы ракетных и артиллерийских ударов. Сложная ситуация с водоснабжением решается органами местной власти и при гуманитарной поддержке соседних областей.

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В Херсонской области враг продолжает психологическое давление и пропаганду среди гражданского населения, а на занятом рубеже обороняется и пытается наносить артиллерийско-минометные удары по нашим позициям и населенным пунктам с мирными населением.

Напомним, по данным Оперативного командования Юг, на южном направлении ВСУ уничтожили 28 российских солдат и пять единиц техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ОК Юг