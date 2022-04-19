У Чорному морі російські ракетні та десантні кораблі відійшли майже на 200 км від українських берегів. Проте окупанти продовжують блокувати судноплавство, а загроза ракетних ударів зберігається.

Про це повідомило Оперативне командування Південь.

– У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від українських берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються, – зазначили у командуванні.

Крім того, на Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.

На Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск та пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється і намагається наносити артилерійсько-мінометні удари по наших позиціях й по населених пунктах з мирними населенням.

Нагадаємо, за даними Оперативного командування Південь, на південному напрямку ЗСУ знищили 28 російських солдатів та п’ять одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь