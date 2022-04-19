Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 54 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>362 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна

Російські кораблі відійшли від українського берега майже на 200 км – ОК Південь

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Російські кораблі відійшли від українського берега майже на 200 км – ОК Південь

У Чорному морі російські ракетні та десантні кораблі відійшли майже на 200 км від українських берегів. Проте окупанти продовжують блокувати судноплавство, а загроза ракетних ударів зберігається.

Про це повідомило Оперативне командування Південь.

– У Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від українських берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються, – зазначили у командуванні.

Крім того, на Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.

На Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск та пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється і намагається наносити артилерійсько-мінометні удари по наших позиціях й по населених пунктах з мирними населенням.

Нагадаємо, за даними Оперативного командування Південь, на південному напрямку ЗСУ знищили 28 російських солдатів та п’ять одиниць техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь 

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка