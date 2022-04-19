Уламки російських ракет, які вранці 18 квітня вдарили по Львову, знайшли на території дитячого притулку.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

У цьому притулку, як уточнив очільник області, нині приймають малечу зі всієї України.

– Постраждалих серед підопічних притулку чи персоналу немає, – додав Максим Козицький.

За його словами, подібні уламки виявляли на території й інших об‘єктів.

У Львові уламки ракет РФ знайшли на території дитячого притулку / 3 фотографии

Уранці 18 квітня російські військові випустили по Львову імовірно з Каспійського регіону чотири крилаті ракети повітряного базування.

Три з них поцілили в об’єкти військової інфраструктури, а ще одна – по шиномонтажу.

На момент обстрілу на станції технічного обслуговування перебувало 20 осіб. Семеро з них загинули. Четверо були працівниками СТО.

Це перші смерті на території Львова з початку повномасштабної війни. Наймолодшому загиблому було 30 років.

Ударною хвилею від вибуху вибило також вікна в готелі, де проживають евакуйовані українці.

Одному з переселенців – трирічному Мирону з Харкова – осколками від вікна відсікло частину пальчика на руці. Крім маленького Мирона, постраждали ще 10 осіб. Троє з них – у реанімації.

Пошкоджено та знищено унаслідок ракетного обстрілу також близько 40 автомобілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Максим Козицький, Андрій Садовий

Фото: Максим Козицький