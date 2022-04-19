Жодних успіхів ворог не мав – Луганська ОВА про загострення на Донбасі

Збройні сили України упродовж ночі 19 квітня відбили наступ РФ у Рубіжному та Попасній Луганської області.

Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Загострення вже почалось. Важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони. Відбили наступ у Рубіжному та Попасній. Там у ворога – десятки загиблих. Крім того, наші хлопці збили безпілотник Орлан-10, підбили важку техніку, – перерахував Сергій Гайдай.

Очільник ОВА констатує: уночі суттєво зросла кількість атак, обстрілів та авіаударів, але жодних успіхів ворог не мав взагалі.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, упродовж минулої доби на території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили сім атак ворога, знищивши:

10 танків,

18 одиниць броньованої техніки,

вісім одиниць автомобільної техніки,

одну артилерійську систему,

міномет противника з розрахунком.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уразило сім повітряних цілей:

один літак,

чотири безпілотники,

дві крилаті ракети.

Нагадаємо, що протягом 54-ї доби повномасштабної війни в Україні на Донецькому та Таврійському напрямках російські загарбники активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля ворога нині зосереджені на прориві оборони українських військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні цілковитого контролю над Маріуполем.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ