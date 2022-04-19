На 55-е сутки полномасштабной войны в Украине Россия пытается продолжать наступательные действия, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

Карта боевых действий в Украине на 19.04.2022

В течение 18 апреля армия РФ активизировала ракетные удары по объектам в западных областях и проводила наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям в Слобожанском и Донецком операционных районах.

Враг частично блокирует Харьков и ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец.

На Донецком и Таврическом направлениях российские захватчики активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем.

В Запорожской области подразделения оккупационных войск сосредоточены в определенных районах.

Армия РФ пытается выйти на административные границы Херсонской области на Южнобужском направлении, пытаясь вести наступательные действия в районе Александровки.

Не прекращают россияне обстреливать также гражданские объекты в Николаеве.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях Генштаб ВСУ существенных изменений не зафиксировал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 54-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW