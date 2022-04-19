На 55-е сутки полномасштабной войны в Украине Россия пытается продолжать наступательные действия, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.
Карта боевых действий в Украине на 19.04.2022
В течение 18 апреля армия РФ активизировала ракетные удары по объектам в западных областях и проводила наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям в Слобожанском и Донецком операционных районах.
Враг частично блокирует Харьков и ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец.
На Донецком и Таврическом направлениях российские захватчики активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.
Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем.
В Запорожской области подразделения оккупационных войск сосредоточены в определенных районах.
Армия РФ пытается выйти на административные границы Херсонской области на Южнобужском направлении, пытаясь вести наступательные действия в районе Александровки.
Не прекращают россияне обстреливать также гражданские объекты в Николаеве.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях Генштаб ВСУ существенных изменений не зафиксировал.
Полномасштабная война в Украине длится уже 54-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW