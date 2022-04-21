Россия подрывает работу гуманитарных коридоров из блокадного Мариуполя, обязательства по которым были взяты российской стороной во время переговоров с Украиной.

Как заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, РФ продолжает блокировать выезд автобусов из Мариуполя.

— Россия накануне согласовала коридор (из Мариуполя в Запорожье, — Ред.). Все, что вы видите в течение дня, когда людей не выпускают, когда автобусы не едут и не происходит эвакуация, это нарушение Россией взятых на себя гарантий. И об этом нужно все время говорить, — сказала Верещук.

Она добавила, что действия российской стороны являются преступлением, поскольку работа гумкоридоров была согласована в соответствии с международным гуманитарным правом, а РФ не дает его реализовать.

Ирина Верещук добавила, что оккупационные войска РФ заблокировали накануне мобильную связь, что сделало крайне сложной для местного населения возможность узнать информацию об эвакуации из города на Азове. При этом на тот момент договоренности между украинской и российской сторонами уже были согласованы.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что 79 горожан, которым ранее удалось вырваться из осажденного Мариуполя, уже прибыли в Запорожье.

— Мы боремся за каждого мариупольца. Наша главная цель – спасти людей, еще остающихся заложниками в блокадном Мариуполе. Ради этой цели объединить усилия должен весь цивилизованный мир. Мы должны вырвать из этого плена каждого мариупольца и помочь им восстановиться для дальнейшей жизни, — сказал Вадим Бойченко.

Ранее журналисты при помощи спутниковых снимков обнаружили братскую могилу в оккупированном селе Мангуш, расположенном вблизи Мариуполя.

Источники: Радио Свобода, Мариупольский горсовет