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Факты / Украина

Российские военные из артиллерии обстреляли центр Золотого на Луганщине — есть погибшие

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
луганська область

Российские захватчики осуществили артиллерийскую атаку по городу Золотое Луганской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. В результате обстрела погибли два человека, еще двое пострадали.

— Артиллерийская атака на Золотое — двое погибших, еще двое раненых. Примерно в 15.00 россияне открыли огонь по центру города, — отметил он.

Также оккупанты в обед открыли огонь и по населенным пунктам Горной общины. Снаряды попали по жилым кварталам.

— Находитесь в укрытиях! Россияне начинают готовиться к Пасхе, — добавил председатель Луганской ОГА.

Ранее Гайдай предупреждал, что пасхальные выходные на Луганщине могут быть тяжелыми. Россияне снова штурмовали Попасну и Новотошковское, и снова не смогли прорваться поэтому, традиционно, поехали домой в пакетиках.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

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