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Факти / Україна

Російські військові з артилерії обстріляли центр Золотого на Луганщині – є загиблі

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
луганська область

Російські загарбники здійснили артилерійську атаку по місту Золоте Луганської області. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще двоє постраждали.

– Артилерійська атака на Золоте – двоє загиблих, ще двоє поранених. Приблизно о 15.00 росіяни відкрили вогонь по центру міста, – зазначив він.

Також окупанти в обід відкрили вогонь й по населених пунктах Гірської громади. Снаряди влучили по житлових кварталах.

– Знаходьтеся в укриттях! Росіяни починають готуватися до Великодня, – додав голова Луганської ОДА.

Раніше Гайдай попереджав, що великодні вихідні на Луганщині можуть бути важкими. Росіяни знову штурмували Попасну та Новотошківське, і знову не змогли прорватися, тому, традиційно, поїхали додому в пакетиках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 59-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай 

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