Страна-агрессор Россия нарушает права пленных украинских военнослужащих, поскольку удерживает их в колониях общего режима, а не в лагерях для военнопленных.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

– В нарушение Женевской конвенции 1949 года страна-оккупант удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима, не осуществив перепрофилирование тюрем в лагеря для военнопленных, — отметила омбудсмен.

Денисова уточнила, что украинские военнопленные находятся в колониях общего режима на территории Ростовской области РФ. Для содержания украинцев российские захватчики расселили сразу два пенитенциарных учреждения. Речь идет о колонии общего режима № 1 (город Зверево) и колонии № 12 в Каменске-Шахтинском, вблизи границы между РФ и Украиной.

– Полтора месяца тому назад оттуда выселили удерживаемых лиц в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные теперь спят в три смены. А учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверево теперь наполняются за счет захваченных в плен украинских солдат, — уточнила омбудсмен.

По данным Денисовой, военнопленных Вооруженных сил Украины охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ, а также российские заключенные, оставленные в указанных двух колониях на подсобных работах.

В связи с этим Денисова напомнила, что правила обращения с пленными четко прописаны в Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года и в дополнительных протоколах к ней, принятых в 1977 и 2005 годах. И хотя РФ в 2019 году денонсировала протоколы, но все равно обязана выполнять принципы Конвенции.

Согласно этому документу, военнопленных, захваченных в зоне боевых действий, необходимо в течение короткого срока эвакуировать в лагеря, расположенные на достаточном от опасной зоны расстоянии.

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– Условия пребывания в этих лагерях должны быть не менее благоприятными, чем условия, которыми пользуются войска, удерживающие их в плену, расположенные в этой же местности, — рассказала Денисова.

В связи с нарушением прав пленных украинских военных она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и призвала учесть эти факты.

По состоянию на 16 апреля министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщала, что в плену РФ находятся около 700 украинских военных. Кроме того, российские захватчики содержат более 1 тыс. гражданских, большинство из которых – женщины.

21 апреля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и российской стороной. Удалось освободить 19 человек, из которых 10 – военнослужащие.

Источник: Людмила Денисова