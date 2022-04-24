Країна-агресор Росія порушує права полонених українських військовослужбовців, оскільки утримує їх у колоніях загального режиму, а не в таборах для військовополонених.

Про це поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

– У порушення Женевської конвенції 1949 року, країна-окупант утримує полонених українських вояків у колоніях загального режиму, не здійснивши перепрофілювання в’язниць у табори для військовополонених, – зазначила омбудсмен.

Денісова уточнила, що українські військовополонені перебувають зараз у колоніях загального режиму на території Ростовської області РФ. Для утримування українців російські загарбники розселили одразу дві пенітенціарні установи. Йдеться про колонію загального режиму № 1 (місто Звєрєво) та колонію № 12 у Каменську-Шахтинському, поблизу кордону між РФ та Україною.

– Півтора місяці тому звідти виселили утримуваних осіб до колонії № 10 Ростова-на-Дону, де ув’язнені тепер сплять у три зміни. А установи в Каменську-Шахтинському та Звєрєвому тепер наповнюються за рахунок захоплених у полон українських солдатів, – уточнила омбудсмен.

За даними Денісової, військовополонених Збройних сил України охороняють співробітники Федеральної служби виконання покарань РФ, а також російські ув’язнені, залишені у вказаних двох колоніях на підсобних роботах.

У зв’язку з цим Денісова нагадала, що правила поводження із полоненими чітко прописані в Женевській конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року і в додаткових протоколах до неї, що були ухвалені в 1977 і 2005 роках. І хоча РФ у 2019 році денонсувала протоколи, але все одно зобов’язана виконувати принципи Конвенції.

Згідно з цим документом, військовополонених, захоплених у зоні бойових дій, необхідно протягом короткого терміну евакуювати в табори, розташовані на достатній від небезпечної зони відстані.

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– Умови перебування в цих таборах повинні бути не менш сприятливими, ніж умови, якими користуються війська, що утримують їх у полоні, розташовані в цій самій місцевості, – розповіла Денісова.

У зв’язку з порушенням прав полонених українських військових вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в України та закликала врахувати ці факти.

Станом на 16 квітня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла, що в полоні РФ перебувають близько 700 українських військових. Крім того, російські загарбники утримують понад 1 тис. цивільних, більшість з яких – жінки.

21 квітня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та російською стороною. Вдалося звільнити 19 людей, з яких 10 – військовослужбовці.

Джерело: Людмила Денісова