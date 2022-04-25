Американские дипломаты постепенно вернутся в Украину — CNN

Американские дипломаты вернутся в Украину, заявил госсекретарь Энтони Блинкен президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи в Киеве в воскресенье, сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

— Дипломаты начнут с однодневных поездок во Львов и перейдут к потенциально другим частям страны и, в конечном итоге, возобновят присутствие в Киеве, — сказал представитель Госдепартамента.

Напомниим, ранее стало известно, что в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.