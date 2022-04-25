Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 61 день войны
Убили Убили
215 детей
Ранили Ранили
>391 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина

Американские дипломаты постепенно вернутся в Украину — CNN

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Американские дипломаты постепенно вернутся в Украину — CNN

Американские дипломаты вернутся в Украину, заявил госсекретарь Энтони Блинкен президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи в Киеве в воскресенье, сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

— Дипломаты начнут с однодневных поездок во Львов и перейдут к потенциально другим частям страны и, в конечном итоге, возобновят присутствие в Киеве, — сказал представитель Госдепартамента.

Напомниим, ранее стало известно, что в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Читайте
У России есть военные планы против нас – посол Эстонии в Украине

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка