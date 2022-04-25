Американські дипломати поступово повернуться в Україну – CNN

Американські дипломати повернуться в Україну, заявив держсекретар Ентоні Блінкен президенту України Володимиру Зеленському під час їхньої зустрічі в Києві в неділю, повідомив високопосадовець Держдепартаменту.

– Дипломати почнуть з одноденних поїздок до Львова та перейдуть до потенційно інших частин країни і, зрештою, відновлять присутність у Києві, – сказав представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін.