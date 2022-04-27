Российские военные намеренно калечат себя, сдаются в плен и отказываются воевать из-за деморализации.

Об этом вечером 27 апреля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Враг деморализован. У личного состава, свозимого для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымаются личные документы, что не позволит идентифицировать этих лиц в случае гибели. Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов избегания участия в боевых действиях. Личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и самоувечьям, — говорится в сообщении.

Отмечается, что противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

В Генеральном штабе отрапортовали военную ситуацию на разных направлениях:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харьков и Дергачи и населенному пункту Прудянка.

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На направлении Изюм — Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Удачи не имеют, понесли потери и отошли.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения с минометами и ствольной артиллерией.

Отмечается, что противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в районе Курахово.

На Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск под прикрытием огня артиллерии продолжают усовершенствование инженерного оборудования позиций, пополняют запасы материально-технических средств, боеприпасов и горючего, проводят воздушную разведку.

– Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Успеха нет, с потерями отошли, — говорится в сообщении.

На временно захваченной территории Харьковщины, в районе поселка Левковка Изюмского района, противник организовал пункт сбора поврежденной техники, где производится ремонт и восстановление военной техники.

— Российские захватчики продолжают проводить так называемые “фильтрационные мероприятия” в отдельных населенных пунктах, временно неподконтрольных украинским властям, — сообщили в Генштабе.

В то же время, на временно захваченной территории Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей с целью выявления мест проживания представителей силовых структур Украины. Осуществляют “перепись” местного населения, передвижение по временно захваченной территории без документов, удостоверяющих личность, запрещено.

Оккупанты проводят подготовку к фейковому “референдуму” на временно захваченной территории Херсонщины: печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан Украины.

– При этом, российские захватчики продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям, – говорится в сообщении.

В приднестровском регионе Республики Молдова, в связи с многочисленными провокациями со стороны России, был введен “красный” уровень террористической опасности. Личный состав силовых структур переведен на казарменное состояние, усилен контроль на блокпостах, отменена подготовка к проведению праздничного парада 9 мая.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ