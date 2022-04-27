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Факти / Україна

Ворог калічить себе та здається в полон, щоб не брати участь у бойових діях – Генштаб

Ілля Нежигай редактор стрічки
Ворог калічить себе та здається в полон, щоб не брати участь у бойових діях – Генштаб

Російські військові навмисно калічать себе, здаються у полон та відмовляються воювати через деморалізацію.

Про це ввечері 27 квітня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Ворог деморалізований. У особового складу, який звозять для поповнення втрат з окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи, що не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі. Почастішали випадки пошуку військовослужбовцями противника нових способів уникнення участі в бойових діях. Особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон та самокаліцтва, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

У Генеральному штабі відрапортували воєнну ситуацію на різних напрямках:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала, ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанщині ворог здійснював систематичні обстріли із артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню, по містах Харків і Дергачі та населеному пункту Прудянка.

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На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення із мінометів та ствольної артилерії.

Зазначається, що противник здійснив невдалу спробу прориву оборони наших військ в районі Курахового.

На Південнобузькому напрямку підрозділи окупаційних військ, під прикриттям вогню артилерії, продовжують удосконалення інженерного обладнання позицій, поповнюють запаси матеріально-технічних засобів, боєприпасів та пального, проводять повітряну розвідку.

– Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мають, із втратами відійшли, – йдеться у повідомленні.

На тимчасово захопленій території Харківщини, в районі селища Левківка Ізюмського району, противник організував пункт збору пошкодженої техніки, де здійснюється ремонт та відновлення військової техніки.

– Російські загарбники продовжують проводити так звані “фільтраційні заходи” в окремих населених пунктах, тимчасово непідконтрольних українській владі, – повідомили у Генштабі.

Водночас на тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти оглядають будинки місцевих жителів з метою виявлення місць проживання представників силових структур України. Здійснюють “перепис” місцевого населення, пересування по тимчасово захопленій території без документів, що засвідчують особу, заборонене.

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– При цьому, російські загарбники продовжують перешкоджати виїзду за межі захопленої території мирним жителям, – йдеться у повідомленні.

В придністровському регіоні Республіки Молдова, у зв’язку з численними провокаціями з боку Росії, запроваджено “червоний” рівень терористичної небезпеки. Особовий склад силових структур переведено на “казармений стан”, посилено контроль на блокпостах, скасовано підготовку до проведення святкового параду 9 травня.

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Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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