Полномасштабная война в Украине, которую развязала Российская Федерация, длится уже 65 сутки.
По данным Генштаба ВСУ, только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки наши воины отразили девять атак врага, уничтожили шесть танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.
Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.
По данным Института изучения войны (Institute for the study of war), российские стратегические бомбардировщики нанесли удар по украинскому полевому госпиталю на металлургическом заводе Азовсталь.
Российские атаки к юго-западу от Изюма нацелены на то, чтобы обойти украинскую оборону с фланга на пути к Славянску, и за последние 24 часа они добились тактических успехов.
ВС РФ продолжали наземные атаки и обстрелы вдоль всей линии соприкосновения на востоке, но не добились значительных успехов.
Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн
Условные обозначения на карте:
- Красные участки – захвачены русскими войсками.
- Зеленые участки – территории, откуда выбиты российские войска.
Ни в коем случае не используйте карту для прокладки безопасных маршрутов, а пользуйтесь зелеными коридорами, предлагаемыми властями.
Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.
Интерактивная карта боевых действий в Украине
Условные обозначения на карте:
- Красные точки – последние события
- Серые точки – более ранние
Справа есть панель, в которой доступен поиск по описанию.
- Точки — наземные операции
- Иконка – воздушные удары
За прошедшие сутки наши военные сбили 15 воздушных целей врага: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Фото: Генштаб ВСУ