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Факты / Украина

Интерактивная карта боевых действий в Украине: где ведутся бои на 29.04.2022

Марта Бондаренко редактор ленты
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где ведутся бои на 29.04.2022

Полномасштабная война в Украине, которую развязала Российская Федерация, длится уже 65 сутки.

По данным Генштаба ВСУ, только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки наши воины отразили девять атак врага, уничтожили шесть танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.

По данным Института изучения войны (Institute for the study of war), российские стратегические бомбардировщики нанесли удар по украинскому полевому госпиталю на металлургическом заводе Азовсталь.

Российские атаки к юго-западу от Изюма нацелены на то, чтобы обойти украинскую оборону с фланга на пути к Славянску, и за последние 24 часа они добились тактических успехов.

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ВС РФ продолжали наземные атаки и обстрелы вдоль всей линии соприкосновения на востоке, но не добились значительных успехов.

Читайте
ВСУ ведут активную маневренную оборону и наносят контрудары оккупантам - Генштаб

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

  • Красные участки – захвачены русскими войсками.
  • Зеленые участки – территории, откуда выбиты российские войска.

Ни в коем случае не используйте карту для прокладки безопасных маршрутов, а пользуйтесь зелеными коридорами, предлагаемыми властями.

Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Условные обозначения на карте:

  • Красные точки – последние события
  • Серые точки – более ранние

Справа есть панель, в которой доступен поиск по описанию.

  • Точки — наземные операции
  • Иконка – воздушные удары

За прошедшие сутки наши военные сбили 15 воздушных целей врага: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

Фото: Генштаб ВСУ

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