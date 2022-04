Полномасштабная война в Украине, которую развязала Российская Федерация, длится уже 65 сутки.

По данным Генштаба ВСУ, только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки наши воины отразили девять атак врага, уничтожили шесть танков, одну артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, один автомобиль и одну зенитную установку.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.

По данным Института изучения войны (Institute for the study of war), российские стратегические бомбардировщики нанесли удар по украинскому полевому госпиталю на металлургическом заводе Азовсталь.

Российские атаки к юго-западу от Изюма нацелены на то, чтобы обойти украинскую оборону с фланга на пути к Славянску, и за последние 24 часа они добились тактических успехов.

ВС РФ продолжали наземные атаки и обстрелы вдоль всей линии соприкосновения на востоке, но не добились значительных успехов.

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

Красные участки – захвачены русскими войсками.

– захвачены русскими войсками. Зеленые участки – территории, откуда выбиты российские войска.

Ни в коем случае не используйте карту для прокладки безопасных маршрутов, а пользуйтесь зелеными коридорами, предлагаемыми властями.

Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Условные обозначения на карте:

Красные точки – последние события

– последние события Серые точки – более ранние

Справа есть панель, в которой доступен поиск по описанию.

Точки — наземные операции

Иконка – воздушные удары

За прошедшие сутки наши военные сбили 15 воздушных целей врага: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

Фото: Генштаб ВСУ