При расследовании преступлений российских войск в Украине помогают современные технологии, в частности программа, позволяющая распознавать лица оккупантов.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Он отметил, что может рассказать лишь о нескольких проектах, поскольку многие из них пока нельзя раскрывать.

По словам Монастырского, Национальная полиция Украины и Государственная пограничная служба сейчас пользуются программным продуктом Clearview AI.

Ранее сообщалось, что американский стартап Clearview AI предложил Украине помощь в раскрытии российских захватчиков, борьбе с дезинформацией и идентификации погибших. И глава МВД подтвердил, что украинские правоохранители сегодня используют эту программу.

По словам разработчиков, Clearview располагает более чем 2 млрд изображений из российских соцсетей. Украина получила доступ к поисковой системе Clearview AI по распознаванию лиц, чтобы идентифицировать оккупантов.

Related video

– Clearview – программный продукт, который нам передали, и им сегодня пользуются Национальная полиция и Государственная пограничная служба. Он позволяет распознавать лица и производить их поиск по соцсетям, по тому, что вообще есть в интернете. И с большой вероятностью человек оставляет эти фотографии в соцсетях, их находят. Если мы применяем эту программу к телам погибших россиян, мы устанавливаем, кто это был, – рассказал Монастырский.

Министр уточнил, что есть возможность установить принадлежность того или иного оккупанта к определенной воинской части. А затем следствие выясняет, какие подразделения РФ находились на определенной территории Украины, и связывает их с совершенными там преступлениями.

– Есть возможность установить их принадлежность к воинским частям по сообщениям и спискам, которые были получены и нашей разведкой, и полицией после деоккупации регионов. Мы видим, какая часть непосредственно находилась в этой местности. И дальше идет цепочка к совершенным преступлениям. То есть установление личности является очень важной частью, поскольку это доказательство того, какое подразделение находилось. Это значит, что мы уже понимаем, какое подразделение совершало эти преступления – в Ирпене, Буче, Бородянке. И дальше мы можем переходить к конкретному сбору доказательств, опросу свидетелей. По лицам мы можем также устанавливать, кто кого видел из свидетелей. Они узнают этих людей, и мы таким образом можем привязывать, – отметил Монастырский.

Комментируя роль иностранных специалистов в расследовании преступлений РФ на территории Украины, министр объяснил, что эти эксперты должны подтвердить результаты украинского следствия. То есть, речь идет о доверии к доказательствам, которые сегодня собирает украинская полиция, прокуратура и Служба безопасности.

– Это важно. Для того, чтобы мир мог доверять тем доказательствам, которые собраны, нужны иностранные специалисты, — подчеркнул глава МВД.

Монастырский также напомнил об еще одном проекте, который запустили уже украинские специалисты. Речь идет о большом проекте РФ200 Ищи своих, который направлен на упрощенный поиск родственниками мертвых или пленных российских оккупантов.

По словам Монастырского, этот проект получил более 1 млн подписчиков, большинство из которых – граждане РФ. Министр отметил, что, среди прочего, указанный проект помогал доносить до россиян правдивую информацию о войне в Украине и о реальной ситуации.

– Этот проект был и является очень удачным. Следствием стала сломанная мобилизация (в РФ, – Ред.), потому что там не хотят сейчас идти в армию, – сообщил министр.

Как известно, прокуратура уже объявила подозрение первым 10 военным 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВС РФ, причастным к пыткам и убийствам украинцев в городе Буча под Киевом.