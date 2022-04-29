Під час розслідування злочинів російських військ в Україні у нагоді стають сучасні технології, зокрема програма, яка дозволяє розпізнавати обличчя окупантів.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Він зазначив, що може розповісти лише про декілька проєктів, оскільки багато з них поки що не можна розкривати.

За словами Монастирського, Національна поліція України та Державна прикордонна служба зараз, зокрема, користуються програмним продуктом Clearview AI.

Раніше повідомлялося, що американський стартап Clearview AI запропонував Україні допомогу в розкритті російських загарбників, боротьбі з дезінформацією та в ідентифікації загиблих. І очільник МВС підтвердив, що українські правоохоронці сьогодні послуговуються цією програмою.

За словами розробників, Clearview має у своєму розпорядженні понад 2 млрд зображень із російських соцмереж. Україна отримала доступ до пошукової системи Clearview AI з розпізнавання облич, щоб ідентифікувати окупантів.

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– Clearview – програмний продукт, який нам передали, і ним сьогодні користується Національна поліція і Державна прикордонна служба. Він дозволяє розпізнавати обличчя та здійснювати їх пошук по соцмережах, по тому, що взагалі є в інтернеті. І з великою вірогідністю людина залишає ці фотографії в соцмережах, їх віднаходять. Якщо ми застосовуємо цю програму до тіл загиблих росіян, ми встановлюємо, хто це були, – розповів Монастирський.

Міністр уточнив, що також є можливість встановити приналежність того чи іншого окупанта до певної військової частини. А далі слідство з’ясовує, які підрозділи РФ перебували на певній території України, та зв’язує їх із вчиненими там злочинами.

– Є можливість встановити їхню приналежність до військових частин по дописах і по тих списках, які були отримані і нашою розвідкою, і поліцією після деокупації регіонів. Ми бачимо, яка частина безпосередньо перебувала в цій місцевості. І далі йде ланцюжок до вчинених злочинів. Тобто встановлення особи є дуже важливою частиною, оскільки це доказ того, який підрозділ перебував. Це означає, що ми вже розуміємо, який підрозділ вчиняв ці злочини – в Ірпені, Бучі, Бородянці. І далі ми можемо переходити до конкретного збору доказів, опитування свідків. По обличчях ми також можемо встановлювати, хто кого бачив зі свідків. Вони впізнають цих людей, і ми таким чином можемо прив’язувати, – зазначив Монастирський.

Коментуючи роль іноземних фахівців у розслідуванні злочинів РФ на території України, міністр пояснив, що ці експерти мають підтвердити результати українського слідства. Тобто йдеться про довіру до доказів, які сьогодні збирає українська поліція, прокуратура та Служба безпеки.

– Це важливо. Для того, щоб світ міг довіряти тим доказам, які зібрані, потрібні іноземні спеціалісти, – наголосив очільник МВС.

Монастирський також нагадав про ще один проєкт, який запустили вже українські фахівці. Йдеться про великий проєкт РФ200 Ищи своих, спрямований на спрощений пошук родичами мертвих або полонених російських окупантів.

За словами Монастирського, цей проєкт отримав понад 1 млн підписників, більшість з яких – громадяни РФ. Міністр зазначив, що серед іншого, вказаний проєкт допомагав доносити до росіян правдиву інформацію про війну в Україні та про реальну ситуацію.

– Цей проєкт був і є надзвичайно вдалим. Наслідком стала зламана мобілізація (в РФ, – Ред.), тому що там не хочуть зараз іти в армію, – повідомив міністр.

Як відомо, прокуратура вже оголосила підозру першим 10 військовим 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ, які причетні до катувань та вбивств українців у місті Буча під Києвом.