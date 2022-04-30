На 66-е сутки полномасштабной войны в Украине российские военные наносят авиационные и ракетные удары, а также артобстрелы по объектам гражданской и военной инфраструктуры в глубине территории страны, по позициям ВСУ вдоль линии столкновения и в приграничных районах.

Карта боевых действий в Украине на 30.04.2022

На Северском направлении подразделения врага обстреляли позиции наших войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.

На Слобожанском направлении россияне пытаются удерживать занятые позиции и открывать огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины. Однако наступление РФ в направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое Харьковской области было безуспешным.

В Восточной операционной зоне враг тщетно пытается вести наступление на:

Лиманском направлении (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман),

Северодонецком направлении (где пытается завершить захват Рубежного),

Попаснянском направлении (в сторону Калинового и Попасной),

Кураховском направлении (Оленевка и Новомихайловка).

Бои в этих направлениях продолжаются.

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На Запорожском направлении РФ не прекращает обстреливать из артиллерии подразделения наших войск.

На Южнобужском направлении враг за прошедшие сутки активных наступательных действий не проводил, а лишь изредка открывал огонь по позициям подразделений ВСУ.

Не зафиксировал существенных изменений Генеральный штаб Украины на Бессарабском, а также на Волынском и Полесском направлениях.

В Николаевском направлении враг активизировал воздушную разведку, чтобы выявить резервы ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW