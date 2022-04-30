Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>398 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина

Карта боевых действий на 30.04.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

На 66-е сутки полномасштабной войны в Украине российские военные наносят авиационные и ракетные удары, а также артобстрелы по объектам гражданской и военной инфраструктуры в глубине территории страны, по позициям ВСУ вдоль линии столкновения и в приграничных районах.

Карта боевых действий в Украине на 30.04.2022

Карта бойових дій в Україні 29 квітня 2022

На Северском направлении подразделения врага обстреляли позиции наших войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.

На Слобожанском направлении россияне пытаются удерживать занятые позиции и открывать огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины. Однако наступление РФ в направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое Харьковской области было безуспешным.

В Восточной операционной зоне враг тщетно пытается вести наступление на:

  • Лиманском направлении (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман),
  • Северодонецком направлении (где пытается завершить захват Рубежного),
  • Попаснянском направлении (в сторону Калинового и Попасной),
  • Кураховском направлении (Оленевка и Новомихайловка).

Бои в этих направлениях продолжаются.

Related video

На Запорожском направлении РФ не прекращает обстреливать из артиллерии подразделения наших войск.

На Южнобужском направлении враг за прошедшие сутки активных наступательных действий не проводил, а лишь изредка открывал огонь по позициям подразделений ВСУ.

Не зафиксировал существенных изменений Генеральный штаб Украины на Бессарабском, а также на Волынском и Полесском направлениях.

В Николаевском направлении враг активизировал воздушную разведку, чтобы выявить резервы ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУISW

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка