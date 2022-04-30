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Факти / Україна

Карта бойових дій на 30.04.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

На 66-ту добу повномасштабної війни в Україні російські військові завдають авіаційних та ракетних ударів, а також артобстрілів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в глибині території країни, позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення та в прикордонних районах.

Карта бойових дій в Україні на 30.04.2022

Карта бойових дій в Україні 29 квітня 2022

На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли позиції наших військ у районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.

На Слобожанському напрямку росіяни намагаються утримувати зайняті позиції та відкривати вогонь по підрозділах Збройних сил України. Однак наступ РФ у напрямку населених пунктів Сулигівка та Довгеньке Харківської області був безуспішним.

У Східній операційній зоні ворог марно намагається вести наступ на:

  • Лиманському напрямку (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман),
  • Сєверодонецькому напрямку (де намагається завершити захоплення Рубіжного),
  • Попаснянському напрямку (у бік Калинового та Попасної),
  • Курахівському напрямку (Оленівка та Новомихайлівка).

Бої на цих напрямках тривають.

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На Запорізькому напрямку РФ не припиняє обстрілювати з артилерії підрозділи наших військ.

На Південнобузькому напрямку ворог упродовж минулої доби активних наступальних дій не проводив, а лише зрідка відкривав вогонь по позиціях підрозділів ЗСУ.

Не зафіксував суттєвих змін Генеральний штаб України на Бесарабському, а також Волинському та Поліському напрямках.

На Миколаївському напрямку ворог активізував повітряну розвідку, щоб виявити резерви ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУISW

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