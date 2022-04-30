Карта бойових дій на 30.04.2022 – ситуація на фронті

На 66-ту добу повномасштабної війни в Україні російські військові завдають авіаційних та ракетних ударів, а також артобстрілів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в глибині території країни, позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення та в прикордонних районах.
Карта бойових дій в Україні на 30.04.2022
На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли позиції наших військ у районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.
На Слобожанському напрямку росіяни намагаються утримувати зайняті позиції та відкривати вогонь по підрозділах Збройних сил України. Однак наступ РФ у напрямку населених пунктів Сулигівка та Довгеньке Харківської області був безуспішним.
У Східній операційній зоні ворог марно намагається вести наступ на:
- Лиманському напрямку (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман),
- Сєверодонецькому напрямку (де намагається завершити захоплення Рубіжного),
- Попаснянському напрямку (у бік Калинового та Попасної),
- Курахівському напрямку (Оленівка та Новомихайлівка).
Бої на цих напрямках тривають.
На Запорізькому напрямку РФ не припиняє обстрілювати з артилерії підрозділи наших військ.
На Південнобузькому напрямку ворог упродовж минулої доби активних наступальних дій не проводив, а лише зрідка відкривав вогонь по позиціях підрозділів ЗСУ.
Не зафіксував суттєвих змін Генеральний штаб України на Бесарабському, а також Волинському та Поліському напрямках.
На Миколаївському напрямку ворог активізував повітряну розвідку, щоб виявити резерви ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ, ISW