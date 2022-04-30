Карта бойових дій на 30.04.2022 – ситуація на фронті

На 66-ту добу повномасштабної війни в Україні російські військові завдають авіаційних та ракетних ударів, а також артобстрілів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в глибині території країни, позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення та в прикордонних районах.

Карта бойових дій в Україні на 30.04.2022

На Сіверському напрямку підрозділи ворога обстріляли позиції наших військ у районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.

На Слобожанському напрямку росіяни намагаються утримувати зайняті позиції та відкривати вогонь по підрозділах Збройних сил України. Однак наступ РФ у напрямку населених пунктів Сулигівка та Довгеньке Харківської області був безуспішним.

У Східній операційній зоні ворог марно намагається вести наступ на:

Лиманському напрямку (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман),

Сєверодонецькому напрямку (де намагається завершити захоплення Рубіжного),

Попаснянському напрямку (у бік Калинового та Попасної),

Курахівському напрямку (Оленівка та Новомихайлівка).

Бої на цих напрямках тривають.

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На Запорізькому напрямку РФ не припиняє обстрілювати з артилерії підрозділи наших військ.

На Південнобузькому напрямку ворог упродовж минулої доби активних наступальних дій не проводив, а лише зрідка відкривав вогонь по позиціях підрозділів ЗСУ.

Не зафіксував суттєвих змін Генеральний штаб України на Бесарабському, а також Волинському та Поліському напрямках.

На Миколаївському напрямку ворог активізував повітряну розвідку, щоб виявити резерви ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW