Российский снаряд повредил очередной газопровод в Лисичанске Луганской области.

Об этом 30 апреля сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Газовщики и электрики еще как-то восстанавливают газ и свет в больших городах, где возникают незначительные повреждения. В критических случаях до конца активных боевых действий вряд ли что-нибудь отремонтируем даже в некоторых районах Лисичанска и Северодонецка, – отмечает Сергей Гайдай.

Между тем в небольших населенных пунктах, например в Горской общине или в Попасной, по словам главы ОВА, это сделать уже или сложно, или невозможно.

В настоящее время с газоснабжением в области остается 45 315 абонентов в шести населенных пунктах. У трех из них газ есть не по всей территории.

Полностью обесточены 29 населенных пунктов области, 13 – частично. В общей сложности без электроэнергии находятся почти 100 тыс. потребителей – 99 295.

Ограничено водоснабжение в Северодонецке. В Рубежном, Попасной, Лисичанске, Новодружеске, Приволье и населенных пунктах, обслуживаемых Попаснянским районным водоканалом, воды нет вообще.

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Напомним, что за прошедшие сутки города и села Луганской области выдержали 16 массированных артиллерийских атак. В результате этого разрушения получили две школы и 20 домов.

Двое спасателей, прибывших по вызову в Лисичанск, попали в больницу с баротравмой головы и осколочными ранениями лица.

Ранение на улице города получил еще один мужчина.

Сколько людей пострадало от обстрелов в Горской общине и Орехове 29 апреля, пока неизвестно.

Есть информация о гибели 70-летнего местного жителя Лоскутовки под Лисичанском.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 66-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай